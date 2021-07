Pierrerue L'Étape de Pierrerue Hérault, Pierrerue Randonnée du Priou à la Bosque via la chapelle Sainte-Suzanne L’Étape de Pierrerue Pierrerue Catégories d’évènement: Hérault

L’Étape de Pierrerue, le dimanche 19 septembre à 08:30

Au nord de la commune et en altitude, Pierre et Maryse vous accompagneront dans les collines de schistes des hameaux du PRIOU et de la BOSQUE, à environ 4kms à vol d’oiseau, de la vallée du Saint-Chinianais. De nombreux chemins balisés y sont prévus pour faire des balades à pied, à VTT, parmi les sangliers et champignons. La vue y est imprenable. Inscription recommandée à la mairie : 0467380155

Inscription recommandée à la mairie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T08:30:00 2021-09-19T12:00:00

