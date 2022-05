RANDONNÉE DU PRINTEMPS Saint-Viaud, 22 mai 2022, Saint-Viaud.

RANDONNÉE DU PRINTEMPS Salle du Lac Base de Loisirs Saint-Viaud

2022-05-22 07:30:00 – 2022-05-22 10:00:00 Salle du Lac Base de Loisirs

Saint-Viaud Loire-Atlantique

3 circuits de 5, 12 et 18 km, dans la campagne de Saint-Viaud et des communes environnantes. nCafé offert au départ, sandwich et boissons à l arrivée. Inscriptions sur place. Venez nombreux !

patrick.et.martine@live.fr

3 circuits de 5, 12 et 18 km, dans la campagne de Saint-Viaud et des communes environnantes. nCafé offert au départ, sandwich et boissons à l arrivée. Inscriptions sur place. Venez nombreux !

Salle du Lac Base de Loisirs Saint-Viaud

dernière mise à jour : 2022-05-13 par