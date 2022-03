Randonnée du printemps Lignières Lignières Catégories d’évènement: Cher

2022-04-03 07:30:00 – 2022-04-03

Lignières Cher Lignières 2 EUR 2 4 L’avenir de Lignières organise sa traditionnelle randonnée du printemps ouverte à tous, par la section marche et la section VTT loisir.

5km – 10km – 15km – 19 km pour la randonnée pédestre

28km – 50km- 60 km pour la rando VTT

Ravitaillement sur le parcours et verre de l’amitié à l’arrivée. Départ à 7h30 Une nouvelle opportunité pour un dimanche sportif ! Plutôt rando ou vélo ? Vous aurez le choix ! daniel.flis@free.fr +33 6 07 25 84 94 L’avenir de Lignières organise sa traditionnelle randonnée du printemps ouverte à tous, par la section marche et la section VTT loisir.

Ravitaillement sur le parcours et verre de l’amitié à l’arrivée. Départ à 7h30 Office de Tourisme de Lignières

