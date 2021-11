Briare Salle Jean Jaurès Briare Randonnée du Pont-canal Salle Jean Jaurès Briare Catégorie d’évènement: Briare

Salle Jean Jaurès, le dimanche 8 mai 2022 à 07:00

Le Club CSC Rando Briare vous propose la randonnée du Pont-canal au départ de la salle Jean Jaurès. Départ à partir de 7h30 jusqu’à 10h30 pour 8, 12, 15 ou 20 km.

Voir http://www.randobriare.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-08T07:00:00 2022-05-08T13:00:00

