Loir-et-Cher Fréteval Randonnée du Perche et Haut-Vendômois à Fréteval. 16ème édition : 11 parcours allant de 7 à 45 kilomètres sont proposés. La réservation est nécessaire pour les grands parcours (35 à 45km). Depuis plus de 16 ans maintenant, et au départ de Fréteval, la manifestation offre aux marcheurs expérimentés comme aux familles la possibilité de parcourir les terres du Perche & Haut Vendômois, riches en nature et patrimoine local. Convivialité et partage sont les maitres mots de cette journée. +33 2 54 82 35 01 OTI PHV

