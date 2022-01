Randonnée du Perche et Haut-Vendômois à Fréteval Fréteval, 27 mars 2022, Fréteval.

2022-03-27 06:30:00 06:30:00 – 2022-03-27

Fréteval Loir-et-Cher Fréteval

2.5 3 EUR Randonnée du Perche et Haut-Vendômois à Fréteval. (15ème édition). 11 parcours allant de 6 à 48 kilomètres sont proposés. La réservation est nécessaire pour les grands parcours (31 à 48km). Nouveauté 2022 : la médiathèque la Fonderie et l’Office de Tourisme Intercommunal s’associent pour vous proposer une balade contée au cœur de Fréteval. La compagnie « A contée d’Aujourd’hui » vous transportera l’imaginaire le temps d’une balade de 2,5 km ! Programme complet et bulletin d’inscription en fichier joint.

Depuis plus de 15 ans maintenant, et au départ de Fréteval, la manifestation offre aux marcheurs expérimentés comme aux familles la possibilité de parcourir les terres du Perche & Haut Vendômois, riches en nature et patrimoine local. Convivialité et partage sont les maitres mots de cette journée.

