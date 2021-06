Randonnée du Patrimoine Tréfumel, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Tréfumel.

Randonnée du Patrimoine 2021-07-04 – 2021-07-04

Tréfumel Côtes d’Armor Tréfumel

Parcours de découverte du patrimoine du Pays des Faluns sur les communes de St Juvat et Saint Maden et de Tréfumel.

Présentation des travaux réalisés à la Chapelle et à l’Eglise.

Gratuit.

Merci de respecter les mesures sanitaires et les gestes barrières en vigueur.

Infos et réservation auprès de la maison des Faluns.

+33 2 96 87 00 40

