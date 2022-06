Randonnée du patrimoine : Picasso, Cezanne et Vauvenargues

2022-07-07 09:00:00 09:00:00 – 2022-08-25 13:00:00 13:00:00 Balade à pied de 2h30 sans difficulté, à partir de 9 ans. Prévoir basket et bouteille d’eau. Le rendez-vous est fixé à l’office de tourisme ou vous retrouverez votre guide, puis accès au site en Transport public.



➜ Visite guidée en français

➜ Durée totale (avec les transports) : 4h environ



Réservations auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence. Partez à la découverte de l’Escurial provençal du grand maître du XXe siècle. « J’ai acheté la Sainte-Victoire de Cezanne » « laquelle ? » « l’original » Balade à pied de 2h30 sans difficulté, à partir de 9 ans. Prévoir basket et bouteille d’eau. Le rendez-vous est fixé à l’office de tourisme ou vous retrouverez votre guide, puis accès au site en Transport public.



dernière mise à jour : 2022-03-24

