2022-07-13 09:00:00 – 2022-08-31 13:00:00 Une escapade loin des sentiers battus, qui vous fera vivre une expérience unique et enivrante.



Balade à pied de 2h30 pour un niveau intermédiaire (les sentiers peuvent s’avérer escarpés avec des montées raides). Chaussures de marche obligatoires.

Prévoir basket et bouteille d’eau. Le rendez-vous est fixé à l’office de tourisme ou vous retrouverez votre guide, puis accès au site en Transport public (inclus). A partir de 9 ans.



➜ Visite guidée en français

➜ Durée totale : 4h environ

Cette visite se fera dans le respect des gestes barrières ; port du masque obligatoire.



Réservations auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence. Suivez les pas de Paul Cezanne et d’Emile Zola sur les chemins pittoresques autrefois empruntés par les deux amis. Des gorges de l’Infernet au charmant village du Tholonet, en passant par les carrières de Bibémus Une escapade loin des sentiers battus, qui vous fera vivre une expérience unique et enivrante.



