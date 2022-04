Randonnée du muguet-Souvenir René BARON / 32ème Edition Choisy-au-Bac, 1 mai 2022, Choisy-au-Bac.

Randonnée du muguet-Souvenir René BARON / 32ème Edition Choisy-au-Bac

2022-05-01 – 2022-05-01

Choisy-au-Bac Oise Choisy-au-Bac

0 Après une édition de 2019 qui a enregistré une affluence record, 1100 participants, celle de 2022 sera plus large en terme d’offre de parcours et de difficultés pour répondre à l’attente de tous:

– Les 4 parcours de randonnée pédestre et marche nordique (7, 12, 17 et 22 km) vous emmèneront sur les chemins du massif forestier de la Forêt de Laigue et vous feront découvrir la beauté de ce site.

– Les 3 parcours route (30, 60 et 90 km) vous conduiront vers des paysages variés par de petites routes pittoresques et vallonnées du sud du département et dans celui de l’Aisne, pour les plus courageux.

– Les 5 nouveaux circuits VTT de 20 à 70 km, alternant Mont Ganelon, campagne, forêts, les bords de l’Oise et passages techniques devraient satisfaire les vététistes de tous niveaux.

Un accueil chaleureux et des ravitaillements sur chaque parcours dans une ambiance détendue permettront à tous de passer une agréable matinée placée sous le signe du sport, de la famille, de la convivialité et aussi de la découverte de notre belle région.

Pour vous inscrire, privilégier le site ADEORUN en cette période de crise sanitaire.

En espérant vous compter parmi nous le 1er mai …

Bien sportivement.

Le Comité d’Organisation

b.faustin@orange.fr +33 6 08 46 33 73 https://as-cosacienne.com/

FAUSTIN Bruno

Choisy-au-Bac

dernière mise à jour : 2022-04-11 par