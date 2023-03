Randonnée du Muguet Salle des fêtes, 1 mai 2023, Moncoutant-sur-Sèvre .

Randonnée du Muguet

Rue du Champ de Foire Salle des fêtes Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Salle des fêtes Rue du Champ de Foire

2023-05-01 08:00:00 – 2023-05-01 10:30:00

Salle des fêtes Rue du Champ de Foire

Moncoutant-sur-Sèvre

79320

Randonnée du Muguet, équestre, meneurs et pédestre.

Parcours de 10 kms pour les pédestres et de 21 ou 27 kms pour les cavaliers.

Départs entre 8 h et 10 h 30.

Possibilité de restauration sur place, uniquement sur réservation.

Association Cheval en Terre de Sevre

Salle des fêtes Rue du Champ de Foire Moncoutant-sur-Sèvre

