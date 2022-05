Randonnée du mois aux Marais du Vigueirat Réserve naturelle nationale des Marais du vigueirat, 19 mai 2022, Mas-Thibert.

Réserve naturelle nationale des Marais du vigueirat, le jeudi 19 mai à 09:30

Une fois par mois, vous pouvez passer une journée complète dans le sanctuaire de la réserve naturelle. Sur un parcours pédestre de 5 km, vous découvrirez avec un guide la diversité des paysages qui composent la Camargue (marais, étangs, roselières, sansouïres). Infos pratiques : Prochaines dates les jeudis 28/04 et 19/05. Départ à 9h30, durée 6h30. Prévoir votre pique-nique et des chaussures de marche.

30€ à partir de 13 ans, 20€ de 6 à 12 ans.

Vous pourrez observer la faune et les oiseaux depuis plusieurs observatoires et tours panoramiques habituellement non accessibles, avec une vue imprenable sur le marais et sur la chaine des Alpilles.

