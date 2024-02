RANDONNEE DU LUNDI A FAYL-BILLOT Fayl-Billot, lundi 12 février 2024.

Les randonnées de février 2024!

– 05 février Voncourt, les jonquilles, départ de Fayl 13h45 et 14 h à l’entrée de Voncourt, côté Genevrières.

– 12 Février Saulles, les jonquilles, départ de Fayl,13h45 et vers le château de Saulles.

– 19 février Grandchamp, les jonquilles, départ de Fayl, 13h45 et 14h vers la Mairie de Grandchamp.

– 26 février Bourguignon les éoliennes, départ de Fayl 13h45 et 14h vers le musée de Bourguignon.

Par ailleurs, deux sorties ….. organisées par L’amicale ST Valbert de Soyers:

– 1er: le dimanche 24 mars Carnaval Vénitien de Remirmont.

– 2eme le lundi 17 juin un voyage à Besançon Croisière repas, petit train, citadelle.

Pour tous renseignements pour ces deux sorties, contactez-le 06 31 28 28 54 .

Rue Sainte-Anne

Fayl-Billot 52500 Haute-Marne Grand Est co.gi@live.fr

