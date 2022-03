Randonnée du Judo Club du Bocage Bressuirais Bressuire, 24 avril 2022, Bressuire.

Randonnée du Judo Club du Bocage Bressuirais Dojo Claude Massé 3 Boulevard Lescure Bressuire

2022-04-24 07:00:00 – 2022-04-24 10:00:00 Dojo Claude Massé 3 Boulevard Lescure

Bressuire Deux-Sèvres

6 EUR Randonnées pédestres du Judo Club du Bocage Bressuirais

2 parcours de 8 et 12 kms

Buvette au départ et à l’ arrivée. Ravitaillement sur les parcours.

Inscriptions dès 6 h 30 – Départ entre 7 h et 10 h.

+33 6 85 50 04 65

Dojo Claude Massé 3 Boulevard Lescure Bressuire

