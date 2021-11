Randonnée du jeudi du Club Vosgien Niederbronn-les-Bains, 18 novembre 2021, Niederbronn-les-Bains.

Randonnée du jeudi du Club Vosgien Niederbronn-les-Bains

2021-11-18 14:00:00 – 2021-11-18 17:00:00

Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

Partez à la découverte des Vosges du Nord avec un guide avisé du Club Vosgien pour une randonnée d’environ 3 heures, ouverte à tous. Trois niveaux de marche proposés : 1 = normal, 2 = plus facile, 3 = marcheurs chevronnés (niveau 3 proposé uniquement le premier jeudi du mois). Merci de vous munir d’un couvre-chef pour les randonnées – les personnes non-adhérentes à un Club Vosgien sont priées de s’adresser aux guides.

Jeudi 18 novembre 2021 : sortie à Philippsbourg. Départ à 14 heures au parking de la salle polyvalente pour une randonnée d’environ 2h30, ouverte à tous et guidée par Bernard Diebold tél. 06 51 60 62 52. Deux versions allégées seront proposées par Fernand Metz tél. 06 32 28 30 57 et Guy Enderlin, tél. 06 67 06 38 53, aux mêmes heures et lieux de départ.

Randonnez à la découverte des Vosges du Nord avec un guide avisé du Club Vosgien Trois niveaux de marche proposés. Les personnes non-adhérentes au Club Vosgien sont priées de s’adresser aux guides.

+33 6 67 06 38 53

Partez à la découverte des Vosges du Nord avec un guide avisé du Club Vosgien pour une randonnée d’environ 3 heures, ouverte à tous. Trois niveaux de marche proposés : 1 = normal, 2 = plus facile, 3 = marcheurs chevronnés (niveau 3 proposé uniquement le premier jeudi du mois). Merci de vous munir d’un couvre-chef pour les randonnées – les personnes non-adhérentes à un Club Vosgien sont priées de s’adresser aux guides.

Jeudi 18 novembre 2021 : sortie à Philippsbourg. Départ à 14 heures au parking de la salle polyvalente pour une randonnée d’environ 2h30, ouverte à tous et guidée par Bernard Diebold tél. 06 51 60 62 52. Deux versions allégées seront proposées par Fernand Metz tél. 06 32 28 30 57 et Guy Enderlin, tél. 06 67 06 38 53, aux mêmes heures et lieux de départ.

Niederbronn-les-Bains

dernière mise à jour : 2021-11-15 par