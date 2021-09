Randonnée du Festival Arts des Prés à Grainville-sur-Ry Grainville-sur-Ry, 25 septembre 2021, Grainville-sur-Ry.

Randonnée du Festival Arts des Prés à Grainville-sur-Ry 2021-09-25 09:45:00 09:45:00 – 2021-09-25 11:45:00 11:45:00

Grainville-sur-Ry Seine-Maritime

Rendez-vous à 9 h 45 au PARC PAYSAGER du Centre Village de Grainville-sur-Ry.

INSCRIPTION : 2 euros.

Boisson offerte au retour de la rando à la buvette du festival.

(Verre consigné : 1 euro rendu après consommation).

Il sera possible d’amener son pique-nique et de le déguster sur le lieu du

festival. Un food-truck proposera des menus sur place.

Pour info : l’entrée et les spectacles du festival sont gratuits.

De 12 h à 13 h 30 : Pique-nique partagé en musique avec TGV.

De 13 h 30 jusqu’au soir : des animations de 10 à 15 minutes avec

différentes prestations artistiques…. Magie, Danse, Clown, Jazz,

spectacle équestre, Marionnettes, Danse aérienne entre autres…

Rendez-vous à 9 h 45 au PARC PAYSAGER du Centre Village de Grainville-sur-Ry.

INSCRIPTION : 2 euros.

Boisson offerte au retour de la rando à la buvette du festival.

(Verre consigné : 1 euro rendu après consommation).

Il sera possible d’amener son…

+33 2 35 23 64 38 http://artv76.free.fr/

Rendez-vous à 9 h 45 au PARC PAYSAGER du Centre Village de Grainville-sur-Ry.

INSCRIPTION : 2 euros.

Boisson offerte au retour de la rando à la buvette du festival.

(Verre consigné : 1 euro rendu après consommation).

Il sera possible d’amener son pique-nique et de le déguster sur le lieu du

festival. Un food-truck proposera des menus sur place.

Pour info : l’entrée et les spectacles du festival sont gratuits.

De 12 h à 13 h 30 : Pique-nique partagé en musique avec TGV.

De 13 h 30 jusqu’au soir : des animations de 10 à 15 minutes avec

différentes prestations artistiques…. Magie, Danse, Clown, Jazz,

spectacle équestre, Marionnettes, Danse aérienne entre autres…

dernière mise à jour : 2021-09-15 par