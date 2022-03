Randonnée du croton Revel-Tourdan Revel-Tourdan Catégories d’évènement: Isère

Revel-Tourdan

Randonnée du croton Revel-Tourdan, 20 mars 2022, Revel-Tourdan. Randonnée du croton Place des terreaux Parc communal Bressand Revel-Tourdan

2022-03-20 07:30:00 07:30:00 – 2022-03-20 17:00:00 17:00:00 Place des terreaux Parc communal Bressand

Revel-Tourdan Isère Revel-Tourdan EUR 5 5 Le comité des fêtes vous invite à sa traditionnelle randonnée du Croton. Trois circuits vous sont proposés: 6, 12 et 18 kilomètres. isa.botella64@gmail.com +33 6 19 09 32 28 Place des terreaux Parc communal Bressand Revel-Tourdan

dernière mise à jour : 2022-01-31 par

Détails Catégories d’évènement: Isère, Revel-Tourdan Autres Lieu Revel-Tourdan Adresse Place des terreaux Parc communal Bressand Ville Revel-Tourdan lieuville Place des terreaux Parc communal Bressand Revel-Tourdan Departement Isère

Revel-Tourdan Revel-Tourdan Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/revel-tourdan/

Randonnée du croton Revel-Tourdan 2022-03-20 was last modified: by Randonnée du croton Revel-Tourdan Revel-Tourdan 20 mars 2022 Isère Revel-Tourdan

Revel-Tourdan Isère