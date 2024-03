RANDONNEE DU COMITE DES FETES DE VOUDENAY Salle des Fêtes Voudenay, dimanche 7 avril 2024.

RANDONNEES de 4 parcours de 6 km facile pour les familles, 10 et 16 km avec dénivelé principalement dans les bois de la commune et 23 km pour les randonneurs plus chevronnés.

Suivi d’un plateau repas, sur réservation (vivement conseillée) 3 3 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 08:00:00

fin : 2024-04-07

Salle des Fêtes 6 Rue de la Croix-de-Pierre

Voudenay 21230 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté cdfvoudenay@gmail.com

