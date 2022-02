Randonnée du Centenaire Lepuix, 14 mai 2022, Lepuix.

La Compagnie Belfort-Loisirs organise plusieurs activités sportives et culturelles dans le cadre du Centenaire : 3 randonnées pédestres ouvertes à tous. L’objectif est de parcourir la limite Nord-Est du département qui, en fait, correspond à l’ancienne frontière entre la France et l’Allemagne entre 1871 et 1919 en prêtant attention aux différentes bornes qui jalonnent le parcours et quelques vestiges encore subsistants.

La CBL s’entoure de la présence d’un historien de l’association « pour l’Histoire et le patrimoine sous-vosgiens » qui fera les commentaires sur le thème de cette période où l’Alsace et la Lorraine appartenaient à l’Allemagne et bien entendu sur le création du département en 1922.

Samedi 14 Mai 2022

Randonnée à la journée qui est la suite de la première et qui s’inscrit dans une continuité historique.

Regroupement à 9h00 à Rougemont le Château pour monter au Montori et au Sudel. Repas tiré du sac à 12h00.

pa.royer90@gmail.com https://www.cbl-belfort.com/

