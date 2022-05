Randonnée du Cap de Gascogne, VTT ou marche Saint-Sever Saint-Sever Catégories d’évènement: 40500

Saint-Sever

Randonnée du Cap de Gascogne, VTT ou marche Saint-Sever, 2 octobre 2022, Saint-Sever. Randonnée du Cap de Gascogne, VTT ou marche Salle “la Loubère” Bd de l’Espérance Saint-Sever

2022-10-02 07:30:00 – 2022-10-02 15:00:00 Salle “la Loubère” Bd de l’Espérance

Saint-Sever 40500 3 circuits de VTT (25, 35, 50 km) – 2 circuits de marche ou trail (7, 10 ou 18 km). Sandwich + boisson offerts à l’arrivée.

Les inscriptions de la Randonnée du Cap de Gascogne, VTT et marche commence à 7h15 à la salle Laloubère.

Départ libre à partir de 8h : VTT et marcheurs de la salle Laloubère. Ravitaillements prévus sur les circuits. Les inscriptions de la Randonnée du Cap de Gascogne, VTT et marche commence à 7h15 à la salle Laloubère : Circuits VTT de 25, 35 ou 50 km et marche ou trail de 7, 10 ou 18 km. Départ à partir de 8h15. 3 circuits de VTT (25, 35, 50 km) – 2 circuits de marche ou trail (7, 10 ou 18 km). Sandwich + boisson offerts à l’arrivée.

Les inscriptions de la Randonnée du Cap de Gascogne, VTT et marche commence à 7h15 à la salle Laloubère.

Départ libre à partir de 8h : VTT et marcheurs de la salle Laloubère. Ravitaillements prévus sur les circuits. APA

Salle “la Loubère” Bd de l’Espérance Saint-Sever

dernière mise à jour : 2022-03-04 par

Détails Catégories d’évènement: 40500, Saint-Sever Autres Lieu Saint-Sever Adresse Salle "la Loubère" Bd de l'Espérance Ville Saint-Sever lieuville Salle "la Loubère" Bd de l'Espérance Saint-Sever Departement 40500

Saint-Sever Saint-Sever 40500 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-sever/

Randonnée du Cap de Gascogne, VTT ou marche Saint-Sever 2022-10-02 was last modified: by Randonnée du Cap de Gascogne, VTT ou marche Saint-Sever Saint-Sever 2 octobre 2022 40500 Saint-Sever

Saint-Sever 40500