L’association Festi Monthoiron organise sa Randonnée du Beaujolais le dimanche 21 novembre. inscription : à partir de 8h45, devant la Mairie départ : 9h00 circuit : 11 kms arrivée : soupe à la citrouille, beaujolais nouveau et charcuterie participation : 3€ pass sanitaire obligatoire

Mairie de Monthoiron 6 rue de la Garenne – 86210 MONTHOIRON

2021-11-21T08:30:00 2021-11-21T13:00:00

