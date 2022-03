Randonnée du 8 mai Venesmes Venesmes Catégories d’évènement: Cher

Venesmes

Randonnée du 8 mai

2022-05-08

Venesmes Cher Venesmes 2 EUR 2 4 De jolis paysages à traverser, et le boudin artisanal à déguster à l’arrivée. Enfilez vos chaussures de marches, le comité des fêtes de Venesmes vous attend pour sa rando du 8 mai : 7, 14 et 21 km de bonne humeur ! De jolis paysages à traverser, et le boudin artisanal à déguster à l’arrivée. pixabay

