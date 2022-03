Randonnée du 1er mai Vallées en Champagne, 1 mai 2022, Vallées en Champagne.

Randonnée du 1er mai Vallées en Champagne

2022-05-01 – 2022-05-01

Vallées en Champagne 02 Vallées en Champagne

Randonnée à vélo à pieds, à cheval, la vicufortaine de 11.5 km et d’une durée de 3 heures s’offre à vous.

Départ de la mairie de Viffort à pieds , départ 9h00, à vélo et à cheval rv 10h00 pour un départ à 10h30 .

Pot de l’amitié prévu vers 12h00

Cette randonnée vous est proposé par l’associtiation de la Vallée du Dolloir et la commune de Viffort réservation 06 18 09 58 68

+33 6 18 09 58 68

association de la vallée du Dolloir

Vallées en Champagne

dernière mise à jour : 2022-03-26 par