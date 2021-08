Chatuzange-le-Goubet Chatuzange-le-Goubet Chatuzange-le-Goubet, Drôme Randonnée Douce sur les bords de l’Isère Chatuzange-le-Goubet Chatuzange-le-Goubet Catégories d’évènement: Chatuzange-le-Goubet

Drôme

Randonnée Douce sur les bords de l’Isère Chatuzange-le-Goubet, 6 octobre 2021, Chatuzange-le-Goubet. Randonnée Douce sur les bords de l’Isère 2021-10-06 – 2021-10-06 Pizançon Halle des Sports

Chatuzange-le-Goubet Drôme Chatuzange-le-Goubet Organisée par la Municipalité, C’La Forme et Zen Altitude26/07

dans le cadre de la 70 ème édition de la semaine Bleue ! mairie@chatuzangelegoubet.fr +33 4 75 47 25 15 http://www.chatuzangelegoubet.fr/ dernière mise à jour : 2021-07-28 par

Détails Catégories d’évènement: Chatuzange-le-Goubet, Drôme Autres Lieu Chatuzange-le-Goubet Adresse Pizançon Halle des Sports Ville Chatuzange-le-Goubet lieuville 45.03807#5.07659