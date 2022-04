Randonnée douce avec Pique et Pousse en Quercy Blanc Lhospitalet Lhospitalet

Mardi 12 avril: Randonnée de 6-7 km à Saint-Cevet. Départ de Lhospitalet 13h45. Départ sur site à 14h00. Mardi 19 avril: Randonnée de 6-7 km à Bois Gros. Départ de Lhospitalet à 13h45. Départ sur site à 14h00. Mardi 26 avril: Randonnée de 6-7 km à Carrefour Labastide. Départ de Lhospitalet à 13h45. Départ sur site à 14h00. Mardi 03 mai: Randonnée de 6-7 km à Frayssinet. Départ de Lhospitalet à 13h45. Départ sur site à 14h00. Mardi 10 mai: Randonnée de 6-7 km à Boisse. Départ de Lhospitalet à 13h45. Départ sur site à 14h00. Mardi 17mai: Randonnée de 6-7 km à Lhospitalet. Rendez-vous entre 13h45 et 14h00. Mardi 24 mai: Randonnée de 6-7 km à Castelnau-Montratier. Départ de Lhospitalet à 13h45. Départ sur site à 14h00. Mardi 31 mai: Randonnée de 6-7 km à Terry. Départ de Lhospitalet à 13h45. Départ sur site à 14h00. Mardi 07 juin: Randonnée de 6-7 km à Villesèque. Départ de Lhospitalet à 13h45. Départ sur site à 14h00. Mercredi 08 juin: Randonnée de 6-7 km à Granéjouls. Départ de Lhospitalet à 13h30. Départ sur site à 14h00. Mardi 14 juin: Randonnée de 6-7 km à Pern. Départ de Lhospitalet à 13h45. Départ sur site à 14h00. Mardi 21 juin: Randonnée de 6-7 km à Saint-Etienne. Départ de Lhospitalet à 13h30. Départ sur site à 14h00. Mardi 28 juin: Randonnée de 6-7 km à Lalbenque. Départ de Lhospitalet à 13h30. Départ sur site à 14h00. L'association Pique et Pousse en Quercy Blanc vous propose de venir randonner dans différents villages du département les mardis sur des circuits courts, à votre allure. Départ pour chaque randonnée à 13h30 ou 13h45 de la Mairie de Lhospitalet. Pour les départs du site, téléphonez au 06 01 75 37 10

Lhospitalet

