Randonnée dominicale Saint-Yaguen

Saint-Yaguen

Randonnée dominicale Saint-Yaguen, 5 juin 2022, Saint-Yaguen. Randonnée dominicale Stade de Saint-Yaguen Route d’Ygos Saint-Yaguen

2022-06-05 – 2022-06-05 Stade de Saint-Yaguen Route d’Ygos

Saint-Yaguen Landes Saint-Yaguen EUR Tous les dimanches matin, sauf en juillet et août, venez profiter d’une randonnée pédestre sympathique et dans la bonne humeur.

Au départ du stade de Saint Yaguen à 10 heures.

