Randonnée dinatoire Givraines, 14 mai 2022, Givraines.

Randonnée dinatoire Givraines

2022-05-14 17:30:00 – 2022-05-14 18:30:00

Givraines Loiret Givraines

L’amicale de Givraines organise une randonnée dînatoire avec un parcours de 10 km. A l’arrivée, vous apprécierez un apéritif convivial suivi d’un plateau repas avec boissons. Venez découvrir en famille les vallées et chemins de campagne du Gâtinais. Départs entre 17 h 30 et 18h30 du parking de l’Espace Bourgogne.

Tarif : 12 € et gratuit pour les moins de 10 ans. Inscription obligatoire avant le samedi 30 avril.

+33 2 38 34 22 02

Givraines

