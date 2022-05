Randonnée dinatoire Givraines Givraines Catégorie d’évènement: Givraines

Randonnée dinatoire Givraines, 14 mai 2022, Givraines. Randonnée dinatoire

Givraines, le samedi 14 mai à 17:30

L’amicale de Givraines organise une randonnée dînatoire avec un parcours de 10 km. A l’arrivée, vous apprécierez un apéritif convivial suivi d’un plateau repas avec boissons. Venez découvrir en famille les vallées et chemins de campagne du Gâtinais. Départs entre 17 h 30 et 18h30 du parking de l’Espace Bourgogne. Tarif : 12 € et gratuit pour les moins de 10 ans. Inscription obligatoire avant le samedi 30 avril. Inscription obligatoire avant le samedi 30 avril Randonnée dinatoire Givraines parking de l’espace Bourgogne, Givraines Givraines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T17:30:00 2022-05-14T18:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Givraines Autres Lieu Givraines Adresse parking de l'espace Bourgogne, Givraines Ville Givraines lieuville Givraines Givraines

Givraines Givraines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/givraines/

Randonnée dinatoire Givraines 2022-05-14 was last modified: by Randonnée dinatoire Givraines Givraines 14 mai 2022 Givraines Givraines Givraines

Givraines