Randonnée des vendanges Yzeures-sur-Creuse, 10 octobre 2021, Yzeures-sur-Creuse.

Randonnée des vendanges 2021-10-10 14:30:00 – 2021-10-10 18:00:00

Yzeures-sur-Creuse Indre-et-Loire Yzeures-sur-Creuse

3 EUR 3 3.5 2 circuits balisés 8 et 12 km. Ouvert à la marche nordique. Inscription place Mado Robin à partir de 14h00, départ 14h30. Collation et dégustation de bernache et gâteaux sur le parcours.

Venir avec sa timbale, possibilité d achat d un gobelet réutilisable à l’inscription.

thierry.drault@wanadoo.fr +33 6 30 57 51 44

Office de tourisme Loches TCL

