Randonnée des vendanges Vignoux-sur-Barangeon Vignoux-sur-Barangeon Catégories d’évènement: Cher

Vignoux-sur-Barangeon

Randonnée des vendanges Vignoux-sur-Barangeon, 23 octobre 2022, Vignoux-sur-Barangeon. Randonnée des vendanges

Rue de Château-Gaillard Vignoux-sur-Barangeon Cher OT VIERZON

2022-10-23 08:30:00 – 2022-10-23 Vignoux-sur-Barangeon

Cher Vignoux-sur-Barangeon Départ de la Maison du cheval, dégustation à 12h30 au domaine de Maison Blanche à Quincy. Randonnée cavalier, attelage 17 km aller 17 km retour, VTT au choix, marcheur, 7 km aller, 7 km retour. maisonducheval18@gmail.com +33 6 27 08 32 93 ©PIXABAY

Vignoux-sur-Barangeon

dernière mise à jour : 2022-10-11 par OT VIERZON

Détails Catégories d’évènement: Cher, Vignoux-sur-Barangeon Autres Lieu Vignoux-sur-Barangeon Adresse Rue de Château-Gaillard Vignoux-sur-Barangeon Cher OT VIERZON Ville Vignoux-sur-Barangeon lieuville Vignoux-sur-Barangeon Departement Cher

Vignoux-sur-Barangeon Vignoux-sur-Barangeon Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vignoux-sur-barangeon/

Randonnée des vendanges Vignoux-sur-Barangeon 2022-10-23 was last modified: by Randonnée des vendanges Vignoux-sur-Barangeon Vignoux-sur-Barangeon 23 octobre 2022 cher Rue de Château-Gaillard Vignoux-sur-Barangeon Cher OT VIERZON Vignoux-sur-Barangeon

Vignoux-sur-Barangeon Cher