Plomeur Finistère Plomeur Traditionnelle randonnée des tulipes de Plomeur, organisé par le Comité d’animation de Plomeur.

un circuit pédestre fléché sera proposé au départ des établissement Kaandorp. Vous suivrez un parcours fléché, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. Pas de réservation préalable.

Ce jour-là seulement, les visiteurs sont autorisés à circuler à pied, le long des champs de tulipes. +33 2 98 82 47 05 Traditionnelle randonnée des tulipes de Plomeur, organisé par le Comité d’animation de Plomeur.

