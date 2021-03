Plomeur Plomeur Finistère, Plomeur Randonnée des tulipes Plomeur Catégories d’évènement: Finistère

Plomeur

Randonnée des tulipes, 4 avril 2021-4 avril 2021, Plomeur. Randonnée des tulipes 2021-04-04 09:30:00 – 2021-04-04 16:00:00 Kerloc’h Entreprise Kaandorp

Plomeur Finistère Plomeur Un circuit pédestre à la découverte des tulipes sera proposée au départ des établissement Kaandorp le dimanche 4 avril 2021 de 9H30 à 16H. Vous pourrez suivre un parcours fléché, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.

+33 2 98 82 47 05

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plomeur Autres Lieu Plomeur Adresse Kerloc'h Entreprise Kaandorp Ville Plomeur