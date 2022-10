Randonnée des Tranches de Cakes Essertenne Essertenne Catégories d’évènement: Essertenne

Sane-et-Loire

Randonnée des Tranches de Cakes Essertenne, 16 octobre 2022, Essertenne. Randonnée des Tranches de Cakes

Le Bourg Essertenne Sane-et-Loire

2022-10-16 08:00:00 – 2022-10-16 Essertenne

Sane-et-Loire Essertenne 3 circuits :

– 7 km : pédestre avec jeu de piste pour les enfants et 1 ravitaillement compris / 4 euros/ départ de 8h à 12h. – 16 km : pédestre et ouvert aux VTT avec 2 ravitaillements compris / 6 euros / départ de 8h à 12h. – 33 km : ouvert aux VTT avec 3 ravitaillements compris / 7 euros / départ de 8h à 10h. Buvette payante à l’arrivée. apebougeavectonecole@gmail.com Essertenne

dernière mise à jour : 2022-10-07 par

Détails Catégories d’évènement: Essertenne, Sane-et-Loire Autres Lieu Essertenne Adresse Le Bourg Essertenne Sane-et-Loire Ville Essertenne lieuville Essertenne Departement Sane-et-Loire

Essertenne Essertenne Sane-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/essertenne/

Randonnée des Tranches de Cakes Essertenne 2022-10-16 was last modified: by Randonnée des Tranches de Cakes Essertenne Essertenne 16 octobre 2022 Essertenne Le Bourg Essertenne Sane-et-Loire Sane-et-Loire

Essertenne Sane-et-Loire