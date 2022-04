Randonnée des sommets “Les roc’hs” Commana Commana Catégories d’évènement: Commana

Randonnée des sommets "Les roc'hs"

Marcher sur le « toit de la Bretagne » permet de découvrir de magnifiques panoramas. Au cours de l'ascension vers les crêtes, Youenn fait découvrir le patrimoine naturel et les histoires qui se racontent dans les monts d'Arrée. Départ de l'allée couverte du Mougau Bihan. 7 km. Durée : environ 3h30. Bonnes chaussures conseillées. Non adaptée aux enfants de moins de 8 ans. Réservation obligatoire.

+33 2 98 99 66 58
http://www.arree-randos.com/

