Reims Marne Découvrez ou redécouvrez en marchant en famille ou entre amis, les monuments classés, les illuminations, et le village de Noël. Une façon d’apprécier notre ville autrement. Une randonnée de 8 km ou de 12 km à allure libre vous est proposée.

Départ entre 13 h et 15 h à votre libre convenance. Blida de champagne offert à l’arrivée. randonneedessacres@reims.fr http://www.asmreims.fr/randonnee-des-sacres/ Complexe René Tys 40 Rue Léo Lagrange Reims

