2022-05-08 08:30:00 – 2022-05-08 16:30:00

Ticheville Orne Ticheville 13 ième RANDONNÉE DES POMMIERS EN FLEURS

Parcours entier de 38 km. Plusieurs rapatriements sont possibles pour ceux qui ne parviennent pas à finir le parcours.

Inscriptions à partir du 15 /02/2019

700 personnes maximum

Clôture le 25/04/2019 Un parking est prévu à Ticheville encadré par les organisateurs.

L’accueil des randonneurs se fera au même endroit à partir de 7h30.

Le départ sera donné à 8 h 30 et les arrivées seront enregistrées jusqu’à 19h 15 dernier délai.

Un rapatriement en cas d’abandon est prévu par car à partir de la Camenbert (15 kms), la Galotière (22.300 kms), la GOsseelinaiet (28.500 kms),Cutesson (33.200 kms)

Clôture le 25/04/2019 Un… http://ticheville-associations.com/index.htm 13 ième RANDONNÉE DES POMMIERS EN FLEURS

