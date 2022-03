Randonnée des passerelles Anzy-le-Duc, 18 avril 2022, Anzy-le-Duc.

Randonnée des passerelles Anzy-le-Duc

2022-04-18 – 2022-04-18

Anzy-le-Duc Saône-et-Loire

Venez vous balader au coeur du charollais et des méandres de l’arconce.4cicuits proposés : 9 km (1 ravitaillement), 12 et 15km (2 ravitaillements), 18 km (3 ravitaillements). Café offert au départ ainsi qu’une boisson à l’arrivée.

Les inscriptions et les départs se font de 8h à 14h30 suivants les circuits. Vous trouverez sur les ravitaillements crêpes, gâteaux maison, charcuterie, fromage, confitures…

Possibilité de repas à l’arrivée.

christophe.durand0445@orange.fr +33 3 85 25 14 75

Anzy-le-Duc

