“RANDONNEE des Noctambules”

“RANDONNEE des Noctambules”, 19 juillet 2022, . “RANDONNEE des Noctambules”

2022-07-19 – 2022-07-19 EUR 3 circuits, 3 départs sont proposés :

16h30 – Départ de l’église de Saint-Victor et Melvieu /

17h – Départ aux fontaines à Villefranche de Panat /

17h30 – Départ de la piscine du Truel.

Apéritif aux saveurs locales et retour en bus depuis Assènes.

Repas tiré du sac au Roc de St Jean. Inscriptions obligatoires avant le 19 juillet : Point Accueil Villefranche de Panat : 05 65 46 46 53 Partez à la découverte des Raspes du Tarn avec cette randonnée toute en descente de 12 km depuis Villefranche de Panat.

