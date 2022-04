Randonnée des Muguets – pédestre, équestre et cavalier Moncoutant-sur-Sèvre Moncoutant-sur-Sèvre Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Randonnée des Muguets – pédestre, équestre et cavalier
2022-05-01 08:00:00 – 2022-05-01 15:00:00
Salle des fêtes Rue du Champ de Foire
Moncoutant-sur-Sèvre

Randonnée des Muguets sur la commune de Moutiers-sous-Chantemerle. Parcours de 10km pour les pédestres au cœur de la forêt de Chantemerle et 30kms pour les VTT et cavaliers, attelages, dont 16kms en forêt. Possibilité de repas chaud en fin de randonnée au prix de 11€. Sur réservation auprès de Magali Pineau au 06 79 37 98 26. Les bénéfices iront aux réfugiés ukrainiens.

