Prétot-Vicquemare Seine-Maritime Prétot-Vicquemare Randonnée des Mémés destinée aux femmes de 60 à 99ans souffrant d’isolement et de solitude. La marche sera méditative. Des exercices sur le souffle en forêt seront dispensés, ainsi que des conseils en herboristerie.

