Randonnée des melons Saint-Bouize, 5 septembre 2021, Saint-Bouize.

Randonnée des melons 2021-09-05 – 2021-09-05

Saint-Bouize Cher Saint-Bouize

2 2 EUR Randonnée des Melons le 5 septembre 2021

INSCRIPTION AU CHAMP DE FOIRE : 7 h – 9 h

Parcours pédestres et VTT (port du casque obligatoire pour les VTT)

Départ 7 h 30 –> 23 km et 8 h –> 10 et 15 km

Ravitaillement et vin d’honneur

Port du masque obligatoire

+ REPAS à L’ESCALE : 20 € – Boissons incluses – Réservation : 02 48 79 90 98

cp.peltier@orange.fr +33 2 48 79 95 19

(c) Comité des fêtes de Saint-Bouize

dernière mise à jour : 2021-08-28 par