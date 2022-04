Randonnée des Marquis Campagne Campagne Catégories d’évènement: Campagne

Dordogne

Randonnée des Marquis Campagne, 8 mai 2022, Campagne. Randonnée des Marquis Campagne

2022-05-08 – 2022-05-08

Campagne Dordogne Campagne Venez rejoindre la traditionnelle Randonnée des Marquis où se rassemblent 150 marcheurs environ chaque année. Parcours 7 et 16 km

Avec café et tourin Repas sur place à réserver avant le départ +33 5 53 07 31 85 Venez rejoindre la traditionnelle Randonnée des Marquis où se rassemblent 150 marcheurs environ chaque année. Parcours 7 et 16 km

Avec café et tourin Repas sur place à réserver avant le départ https://www.campagne-en-perigord.fr/agenda/

Campagne

dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Catégories d’évènement: Campagne, Dordogne Autres Lieu Campagne Adresse Ville Campagne lieuville Campagne Departement Dordogne

Campagne Campagne Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/campagne/

Randonnée des Marquis Campagne 2022-05-08 was last modified: by Randonnée des Marquis Campagne Campagne 8 mai 2022 campagne Dordogne

Campagne Dordogne