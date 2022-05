Randonnée des lacs et des collines Serres-Castet, 15 mai 2022, Serres-Castet.

Randonnée des lacs et des collines Salle du Belvédère 1 chemin de la carrère Serres-Castet

2022-05-15 – 2022-05-15 Salle du Belvédère 1 chemin de la carrère

Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques

EUR 5 5 Départ de la mairie de Serres-Castet

8h30 : départ circuit VTT 22/32/42 kms non chronométré.

9h : départ marche et trail de 11 km non chronométré.

Port du casque obligatoire.

Douche, buvette et sandwich à l’arrivée.

+33 6 07 01 80 38

Les petits pignons

dernière mise à jour : 2022-04-14 par