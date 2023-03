Randonnée des Grands Crus Cuverie du Domaine Roux Saint-Aubin Saint-Aubin Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

2023-04-02 – 2023-04-02

Côte-dOr Saint-Aubin Randonnée au départ de Saint-Aubin (21) , à la cuverie du Domaine ROUX :

– Randonnée pédestre : 8 , 12 , 20 km .

– Randonnée VTT : 25 , 35 , 45 km .

– Randonnée cyclo : 49, 72, 91 km . +33 6 48 39 56 03 Cuverie du Domaine Roux 42 Rue des Lavières, Saint-Aubin

