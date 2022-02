Randonnée des genêts Bannalec Bannalec Catégories d’évènement: Bannalec

Finistère

Randonnée des genêts Bannalec, 5 juin 2022, Bannalec. Randonnée des genêts Lieu-dit L’Île Espace Duval (stade) Bannalec

2022-06-05 07:30:00 – 2022-06-05 13:00:00 Lieu-dit L’Île Espace Duval (stade)

Bannalec Finistère Bannalec Trois parcours sont proposés pour cette randonnée cyclotouriste de 60-70 et 94 kilomètres organisé par le cyclo-club de Bannalec le 05 juin 2022.

Le départ se fera à 8h00 depuis l’espace André DUVAL.

Il ne s’agit pas d’une compétition.

Les participants devront être assurés et le port du casque est obligatoire.

Un ravitaillement est prévu pour chaque parcours ainsi qu’une collation à l’arrivée (sandwich+boisson) rvfav@cegetel.net Trois parcours sont proposés pour cette randonnée cyclotouriste de 60-70 et 94 kilomètres organisé par le cyclo-club de Bannalec le 05 juin 2022.

Le départ se fera à 8h00 depuis l’espace André DUVAL.

Il ne s’agit pas d’une compétition.

Les participants devront être assurés et le port du casque est obligatoire.

Un ravitaillement est prévu pour chaque parcours ainsi qu’une collation à l’arrivée (sandwich+boisson) Lieu-dit L’Île Espace Duval (stade) Bannalec

dernière mise à jour : 2022-02-22 par

Détails Catégories d’évènement: Bannalec, Finistère Autres Lieu Bannalec Adresse Lieu-dit L'Île Espace Duval (stade) Ville Bannalec lieuville Lieu-dit L'Île Espace Duval (stade) Bannalec Departement Finistère

Bannalec Bannalec Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bannalec/

Randonnée des genêts Bannalec 2022-06-05 was last modified: by Randonnée des genêts Bannalec Bannalec 5 juin 2022 Bannalec finistère

Bannalec Finistère