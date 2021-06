Randonnée des Gaulois Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe, 25 juin 2021-25 juin 2021, Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe.

Randonnée des Gaulois 2021-06-25 – 2021-06-25 Rue du Chanoine Grossier Hameau Le Chaîneau

Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne

6 6 EUR Découvrez les origines gauloises de la grandiose région de Puisaye ! Entre étangs millénaires, villages disparus et événements mythiques, cette randonnée de 9,5 km vous fera voyager dans le temps. La Puisaye n’aura bientôt plus de secrets pour vous !

Les sols peuvent être humides, veillez à être chaussés en conséquence. De plus, certaines portions sont particulièrement ensoleillées, veillez à avoir de quoi vous couvrir la tête. Réservation obligatoire par mail ou tel.

Découvrez les origines gauloises de la grandiose région de Puisaye ! Entre étangs millénaires, villages disparus et événements mythiques, cette randonnée de 9,5 km vous fera voyager dans le temps. La Puisaye n’aura bientôt plus de secrets pour vous !

Les sols peuvent être humides, veillez à être chaussés en conséquence. De plus, certaines portions sont particulièrement ensoleillées, veillez à avoir de quoi vous couvrir la tête. Réservation obligatoire par mail ou tel.