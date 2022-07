RANDONNÉE DES GABELOUS Sèvremoine Sèvremoine Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

2022-08-28 07:30:00 – 2022-08-28 10:00:00

Maine-et-Loire 2.5 2.5 EUR Participez à cette randonnée andréataine qui vous fera découvrir les paysages du bocage des Mauges à à pied ou à vélo : – Cyclo 3 circuits de 35 à 70 kms

– VTT 3 circuits de 26 à 50 kms

