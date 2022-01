Randonnée des fruitières à Comté Bouverans, 8 mai 2022, Bouverans.

Randonnée des fruitières à Comté Bouverans

2022-05-08 09:00:00 – 2022-05-08 11:00:00

12 12 EUR Proposé par la Communauté de Communes de Frasne-Drugeon.

Au programme :

3 parcours VTT : 25, 45 et 65 km

3 parcours pédestre : 6 km (accessible poussettes et vélos petites roues), 12 et 20km.

1 parcours équestre : 18km

Ravitaillement dans 5 fruitières ou villages. Dégustation de Comté et assiette-repas à l’arrivée.

Inscription en ligne, sur bulletin papier ou sur place.

+33 3 81 49 89 86

