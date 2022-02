Randonnée des Fours Saint-Cyr-les-Champagnes Saint-Cyr-les-Champagnes Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Cyr-les-Champagnes

Randonnée des Fours Saint-Cyr-les-Champagnes, 10 avril 2022, Saint-Cyr-les-Champagnes. Randonnée des Fours Saint-Cyr-les-Champagnes

2022-04-10 07:30:00 – 2022-04-10

Saint-Cyr-les-Champagnes Dordogne Accueil des participants à partir de 7h30

5 circuits : 9-12-14-18-22 KM

Ravitaillements sur les différents circuits.

Inscription privilégiée par internet ou par courrier. Nous restons soumis aux conditions sanitaires.

+33 6 45 48 34 22

5 circuits : 9-12-14-18-22 KM

Ravitaillements sur les différents circuits.

Inscription privilégiée par internet ou par courrier. Nous restons soumis aux conditions sanitaires.

Renseignements au 05 53 52 45 76, ou 06 45 48 34 22. Naturellement Périgord

Saint-Cyr-les-Champagnes

dernière mise à jour : 2022-02-07 par

