Draché Indre-et-Loire Draché 3.5 4 EUR Randonnée pédestre sur la commune de Draché, 2 ou 3 parcours vous seront proposés, de 9 à 15 km, avec un ravitaillement sur le parcours et un pot à l’arrivée.

comitedesfetesdrache@gmail.com +33 6 51 67 03 75

